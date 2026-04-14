Следователи Перми выявили сотрудников вуза, помогавших незаконной миграции

В региональной прокуратуре пояснили, что группу создала жительница Москвы, которая вовлекла в неё не менее 12 человек, в том числе жительницу Тулы. Сотрудники международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов одного из российских университетов, а также работники коммерческой организации проводили экзамены, обеспечивая высокие результаты по русскому языку и истории России. Это помогало мигрантам получить патент, вид на жительство, разрешение на временное проживание и гражданство страны.