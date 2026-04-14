Следователи Перми выявили сотрудников вуза, помогавших незаконной миграции

Группа действовала в четырёх регионах, в том числе в Пермском крае.

Следователи Перми выявили группу, которая участвовала в организации незаконной миграции.

В СУ СКР по Пермскому краю рассказали, что сотрудники следственного управления завершили расследование дел в отношении двух женщин, которых обвиняют в организации преступного сообщества, участии в преступном сообществе лицом с использованием своего служебного положения и в организации незаконной миграции.

В региональной прокуратуре пояснили, что группу создала жительница Москвы, которая вовлекла в неё не менее 12 человек, в том числе жительницу Тулы. Сотрудники международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов одного из российских университетов, а также работники коммерческой организации проводили экзамены, обеспечивая высокие результаты по русскому языку и истории России. Это помогало мигрантам получить патент, вид на жительство, разрешение на временное проживание и гражданство страны.

Группа работала в четырёх регионах страны: Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях. Члены сообщества искали людей, которые проводили экзамены и находили клиентов среди иностранцев.

«Сотрудники университета, в том числе одна из обвиняемых, фальсифицировали результаты сдачи экзамена, в частности незаконно сообщали иностранцам правильные ответы на задания письменной и устной частей экзамена», — пояснили в СУ СКР.

Видео снимали с ракурсов, с которых было невозможно понять, какие ответы дают экзаменуемые.

Обвиняемые женщины заключили досудебные соглашения. Уголовные дела в отношении остальных членов группы выделили в отдельные производства. Расследование в отношении остальных участников продолжается.