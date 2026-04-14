109 эпизодов за 74 дня — 13-летнюю девочку обвиняют в серии преступлений

В австралийском штате Виктория 13-летняя девочка предстала перед детским судом по 109 обвинениям, включая угоны, кражи и опасное поведение. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

По данным следствия, за 74 дня подросток могла совершать в среднем более одного правонарушения в день. Прокурор указал на нарастающий характер действий.

Один из ключевых эпизодов произошёл 30 марта в районе Брайтон на юго-востоке Мельбурна. По версии полиции, девочка находилась за рулём угнанного автомобиля и сбила 45-летнего велосипедиста. Пострадавший получил травмы и продолжает испытывать боли в шее, головокружение, проблемы с речью и ночные кошмары.

Следствие установило, что спустя несколько минут после происшествия подросток искала в интернете информацию о наказании за наезд на человека. На её устройстве обнаружен контент, который правоохранители сочли тревожным.

В материалах дела также фигурируют эпизоды с оскорблениями на почве ненависти в районах Хэмптон, Риппонли и Колфилд. Кроме того, рассматривается случай, когда автомобиль, по данным следствия, направился в сторону семьи, вынудив людей укрыться.

Суд отказал в освобождении под залог, указав на высокий риск для общества. Следующее заседание назначено через 21 день.

Подросток заявила о намерении вернуться к учёбе после школьных каникул.

