Житель Хабаровского края пытался вывезти драгметалл на 34 млн в детской люльке

Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Николаевского района Хабаровского края. Мужчина пытался вывезти партию рассыпного золота и серебра общей стоимостью порядка 34 миллиона рублей в детской люльке, сообщили в пресс-служба УМВД России по региону.
Установлено, что мужчина хранил драгоценные металлы в своем гараже, затем решил перевезти в Хабаровск. В октябре прошлого правоохранители остановили микроавтобус, на котором злоумышленник вместе с семьей следовал в краевой центр.
При осмотре авто в детской переносной люльке был обнаружен сверток с сыпучим веществом весом почти 3,5 килограмма. Экспертиза установила наличие золота весом 3077,92 грамма и серебра — 396,36 грамма. Общая стоимость партии составила 33,74 миллиона рублей.
Мужчина пояснил, что нашел пакет с драгметаллом в тайге по пути на рыбалку. О запрете на свободный оборот не аффинированного золота он знал, однако решил спрятать найденное у себя в гараже в поселке Многовершинном, а затем перевезти в Хабаровск.
Расследование уголовного дела завершено по части 4 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Оно передано в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту на время следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, также арестован автомобиль стоимостью 1,7 миллиона рублей.