Отец в Бурятии случайно подложил малолетней дочери яд вместо лекарства

Мужчину в Бурятии будут судить за гибель дочери, которой по ошибке дали отвердитель эпоксидной смолы вместо лекарства от кашля. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщило региональное СУ СК России.
— Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Обвиняемый увлекался изготовлением изделий с использованием эпоксидной смолы. В ноябре прошлого года он перелил остатки жидкости — отвердителя для эпоксидной смолы — в пустую бутылку из-под лекарства от кашля и оставил ее дома на холодильнике. Но через несколько дней, забыв о содержимом, мужчина поставил флакон к другим лекарствам.
— 30 декабря у его малолетней дочери начали проявляться признаки простуды, и сожительница мужчины, не знавшая о содержимом флакона, дала ребенку из него жидкость. Отвердитель для эпоксидной смолы имеет высокую токсичность и опасность для жизни и здоровья при употреблении внутрь. В результате острого отравления девочка умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи, — уточнили в СК.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
