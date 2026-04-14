Задержан заочно арестованный организатор хищений у бойцов СВО Игорь Бардин

Заочно арестованного создателя Лобненской ОПГ Игоря Бардина задержали в доме в Московской области.

Источник: Комсомольская правда

Задержан Игорь Бардин — создатель Лобненской ОПГ. Он находился в заочном аресте и международном розыске. Бардин организовал кражу средств у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Около года, будучи заочно арестованным и объявленным в международный розыск, он скрывался на территории России — в доме в Московской области», — говорится в сообщении.

Как отметили в правоохранительных органах, Бардин — лидер ОПГ. Там же уточнили, что львиная доля украденных средств уходила именно ему.

Организованная преступная группа похищала средства у бойцов спецоперации с 2022 года. Она состояла как минимум из 40 участников.

Основными целями злоумышленников были военнослужащие, проходившие через аэропорт Шереметьево по пути в отпуск или на реабилитацию после ранений.

Как ранее писал KP.RU, в Шереметьево банда обманывала участников спецоперации, завышая тарифы на такси до 122 тыс. рублей за поездку.