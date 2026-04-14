Задержан заочно арестованный организатор хищений у бойцов СВО Игорь Бардин

Задержан Игорь Бардин — создатель Лобненской ОПГ. Он находился в заочном аресте и международном розыске. Бардин организовал кражу средств у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.