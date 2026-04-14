Мгновенный ответ за атаки: раскрыты точки запуска БПЛА по городам РФ

Российские системы ПВО отразили массированный налет дронов самолетного типа на стратегические объекты страны. Однако география ударов — от Череповца до Ленинградской области — заставляет задуматься о том, только ли со своей территории противник запускает БПЛА? В беседе с aif.ru специалисты раскрыли две ключевые гипотезы стартовых площадок ВСУ, которые могут кардинально изменить оценку происходящего.
Атака на Череповец указывает на Прибалтику.
13 уничтоженных украинских беспилотников при попытке атаки промплощадки Череповца стали поводом для детального анализа логистики противника. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru объяснил, что простая математика маршрутов заставляет рассматривать сценарий агрессии с территории стран НАТО.
«С Вологдой и Череповцом получилась необычная история. Если лететь напрямую из ближайшей точки из Черниговской области, то получается порядка 900−1000 километров. А если лететь с территории Латвии или Эстонии, то получается 700 километров. Важно понимать, что беспилотники не летят по прямой, они облетают объекты, прячутся в рельефе от РЭБ, системы ПВО. Отсюда рождается две гипотезы: либо беспилотники летят с территории Черниговской области, либо они могут лететь с территории Латвии или Эстонии. Если будет подтверждено, что они летят с территории этих государств, то, соответственно, это можно воспринимать как прямую агрессию», — заявил Кондратьев.
Эксперт подчеркнул, что с точки зрения военной логики, вариант запуска с балтийского плацдарма выглядит для врага предпочтительнее и короче.
Морской след и полигоны НАТО: как атакуют Ленинградскую область.
Параллельно с вологодским направлением, усиленным налетам подвергается Ленинградская область. Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru описал изощренную схему, которую может использовать Киев, действуя в серой зоне Балтийского моря.
«В течение последних дней Ленинградская область подвергается атакам дронов противника. Эти налеты могут быть организованы украинскими ДРГ и спецподразделениями непосредственно с кораблей, которые имеют трафик движения, например, в финском морском пароходстве. Киев мог договориться с Финляндией, Норвегией или другими странами, чтобы на кораблях с нейтральными флагами в Финском заливе находились эти группы и оттуда запускали беспилотники. На предельно малых высотах они могут пытаться заходить в наше воздушное пространство, где по ним уже работают российские системы ПВО», — сказал он.
Кроме того, генерал Попов не исключил, что стартовые площадки находятся прямо на суше, на военных объектах альянса. «На территории Эстонии и Латвии есть полигоны, где проходят совместные учения войск НАТО. Там присутствуют украинские военные специалисты, которые могут запустить беспилотники в сторону России, даже не уведомляя об этом национальные государства», — уточнил эксперт.
«Пока по зубам не получат — не поймут»: в Госдуме предупредили об ответе.
Ситуация выходит на уровень жестких политических заявлений. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва предупредила страны Балтии о последствиях пролета украинских дронов. Эту позицию в беседе с aif.ru поддержал и развил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Страны Прибалтики запросто могут сами запускать дроны, потому что у них есть все возможности для этого: под шумок, когда летят украинские, подкреплять атаку своими БПЛА», — заявил Колесник.
Парламентарий дал понять, что терпение российской стороны не безгранично и речь может идти о силовом решении вопроса.
«Нам надо защищать свои интересы, своих людей, свою территорию и инфраструктуру. И чем дальше, тем больше они будут наглеть. Надо понимать психологию этих людей (руководство прибалтийских стран): пока по зубам не получат, ничего не поймут», — поделился Колесник.
Депутат особо отметил геополитическую уязвимость противника, напомнив о стратегическом Сувалкском коридоре.
«Зеленский научился использовать разные страны в своих целях. До третьей мировой войны не дойдет, думаю, американцы не вмешаются. Но Прибалтика может получить “по шапке”. Это страны со слабой экономикой. И не забывайте про Сувалкский коридор, который они “оседлали”, но который расщёлкивается довольно быстро — с применением различного вида вооружения», — добавил Колесник, уточнив, что техническая возможность вычислить и поразить точки запуска у российских военных имеется.