СМИ: Исполнитель роли Лермонтова Аблогин оказался в СИЗО по делу о мошенничестве

Актер Владимир Аблогин, известный по роли поэта Михаила Лермонтова в одноименном фильме 2014 года, оказался в СИЗО по делу о мошенничестве. Это следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
На 40-летнего артиста возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество.
— При этом пресс-служба столичных судов ранее сообщала об аресте фигуранта с такой фамилией, но без уточнения, что речь идет об актере, — сказано в статье.
По версии следствия, Аблогин посредством общения в мессенджере под видом священнослужителя пытался получить от потерпевшего шесть миллионов рублей на оказание благотворительной помощи детям.
На суде адвокат заявил, что актер не знал, что совершает преступление, он выполнял просьбу знакомого, считая, что таким образом помогает театру с финансированием.
Тем не менее, Аблогин сейчас находится в СИЗО, в последний раз срок ареста ему продлили в конце марта, уточняется в публикации.
