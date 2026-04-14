В Екатеринбурге ночью загорелись два строительных вагончика

В Екатеринбурге ночью 14 апреля на улице Амундсена загорелись два строительных вагончика. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 2:46. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
— Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Амундсена. На площади 20 квадратных метров повреждена внутренняя отделка и имущество двух строительных вагончиков, — рассказали в пресс-службе ведомства.
На место происшествия выехала бригада в составе 8 человек личного состава и 2 единиц спецтехники. В 2:55 им удалось локализовать огонь, а через 6 минут — потушить возгорание. Затем начались разбор и проливка сгоревших конструкций, которые завершились в 4:08.