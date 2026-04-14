Женщина погибла при атаке беспилотников ВСУ на Елец Липецкой области

Женщина погибла при атаке украинских БПЛА на город Елец Липецкой области. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, еще пять человек пострадали, четверо из них госпитализированы, всем оказывается необходимая медпомощь.
— В селе Долгоруково после падения дрона возник пожар в доме, все жильцы были эвакуированы. На местах происшествий работают экстренные и оперативные службы. Главами муниципалитетов будет проведена оценка ущерба и оказана материальная помощь, — написал Артамонов в Telegram-канале.
Мирная жительница пострадала в результате взрыва украинского БПЛА в городе Грайворон Белгородской области. Об этом 13 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшая получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Приехавшие на место медики оказали ей помощь.
За ночь 13 апреля средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 33 украинских беспилотника над регионами РФ.