Мебельный цех загорелся у Николаевского моста в Красноярске

В Красноярске утром 14 апреля загорелся мебельный цех у Николаевского моста — там горят пиломатериалы. На месте ЧП работаю пожарные, сообщают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Пожар вспыхнул в мебельном производстве на улице Красной Звезды, 1 в Железнодорожном районе. Сообщение о возгорании поступило в 09:12. Огонь охватил пиломатериалы, предварительная площадь — 250 квадратных метров.
Пожару присвоен повышенный ранг. На месте работают 8 единиц спецтехники и 24 пожарных. Возгорание пока не локализовано.
По предварительным данным, пострадавших нет.
