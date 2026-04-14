Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мебельный цех загорелся у Николаевского моста в Красноярске

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Красноярске утром 14 апреля загорелся мебельный цех у Николаевского моста — там горят пиломатериалы. На месте ЧП работаю пожарные, сообщают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар вспыхнул в мебельном производстве на улице Красной Звезды, 1 в Железнодорожном районе. Сообщение о возгорании поступило в 09:12. Огонь охватил пиломатериалы, предварительная площадь — 250 квадратных метров.

Пожару присвоен повышенный ранг. На месте работают 8 единиц спецтехники и 24 пожарных. Возгорание пока не локализовано.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что названа предварительная причина пожара на Борисова в Красноярске.