Один человек погиб и пятеро ранены в результате налёта украинских БПЛА на Елец

Кроме того, пострадали ещё пять человек, четверых из них госпитализировали. Всем оказывают помощь. Обломками дронов также выбило окна в нескольких жилых домах.
Ещё один беспилотник упал в селе Долгоруково — там загорелся жилой дом. К счастью, пострадавших нет. Всех жильцов эвакуировали, они сейчас у родственников. Пожар уже потушили.
Этой же ночью украинские войска нанесли новый удар по энергетическим объектам в Запорожской области. Атаке подверглась инфраструктура в южных районах региона. Часть оборудования оказалась повреждена.
