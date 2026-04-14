Режим «Ковер» введен в аэропорту Нижнего Новгорода из-за опасности налета БПЛА

«В аэропорту Чкалов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это нужно для обеспечения безопасности полетов», — рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
Отметим, что план «Ковер» объявляется в нижегородском аэропорту второе утро подряд. Накануне 13 апреля ограничения действовали до полудня.
Ранее «ФедералПресс» сообщал об отражении силами ПВО налета дронов ВСУ в шести регионах России.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.
