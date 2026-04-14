Режим «Ковер» введен в аэропорту Нижнего Новгорода из-за опасности налета БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апреля, ФедералПресс. Нижегородский аэропорт Чкалов временно закрыли утром во вторник, 14 апреля, в связи с угрозой атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в Росавиации.

«В аэропорту Чкалов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это нужно для обеспечения безопасности полетов», — рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отметим, что план «Ковер» объявляется в нижегородском аэропорту второе утро подряд. Накануне 13 апреля ограничения действовали до полудня.

Ранее «ФедералПресс» сообщал об отражении силами ПВО налета дронов ВСУ в шести регионах России.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше