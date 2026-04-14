Бездомную женщину раздавил мусоровоз — рабочие уехали, не вызвав помощь

В городе Луисвилл, штат Кентукки (США), 35-летняя бездомная женщина погибла после того, как оказалась в ковше мусоровоза. Об этом сообщает местный телеканал KLTV.
По данным полиции, инцидент произошёл 12 февраля. Женщина спала рядом с кучей мусора, когда на месте работала бригада коммунальной службы. Оператор не заметил её и захватил грейфером, после чего ковш сжал содержимое и сбросил его.
Согласно материалам расследования, водитель мусоровоза обнаружил, что в ковше находился человек. Он вышел из кабины, осмотрел место, затем вернулся за руль и покинул территорию. Никто из работников не вызвал экстренные службы.
Сигнал в службу 911 поступил от очевидцев — сотрудника магазина и покупателя. Пострадавшая, получив тяжёлые травмы, смогла добраться до входа, однако не могла говорить из-за состояния.
Спустя более месяца коронер подтвердил, что причиной смерти стали тупая травма и компрессионное воздействие.
Семья погибшей подала иск к мусороперерабатывающей компании и требует предоставить видеозаписи происшествия. Двое сотрудников отстранены от работы. Расследование продолжается.
