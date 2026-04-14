На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение

«В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ “Ферросплавная-1”. Линия “Днепровская” остается отключенной с 24 марта 2026 года», — сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале. Там уточнили, что все дизельные генераторы штатно запущены и работают в нормальном режиме.
Технологические системы Запорожской АЭС находятся в безопасном состоянии. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме.
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.