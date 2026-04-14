На ЗАЭС сообщили, что технологические системы в безопасности после сбоя

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Технологические системы Запорожской АЭС находятся в безопасном состоянии после отключения внешнего электроснабжения. Радиационный фон на станции не превышает естественных природных значений, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
«Технологические системы Запорожской АЭС находятся в безопасном состоянии. Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме и не превышает естественных природных значений. Ситуация персоналом полностью контролируется», — говорится в сообщении в Max.