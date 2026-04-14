На ЗАЭС сообщили, что технологические системы в безопасности после сбоя

Радиационный фон не превышает естественных природных значений, сообщили на станции.

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Технологические системы Запорожской АЭС находятся в безопасном состоянии после отключения внешнего электроснабжения. Радиационный фон на станции не превышает естественных природных значений, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«Технологические системы Запорожской АЭС находятся в безопасном состоянии. Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме и не превышает естественных природных значений. Ситуация персоналом полностью контролируется», — говорится в сообщении в Max.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
