На территории парка аттракционов в Геленджике произошел пожар

Вечером 13 апреля на улице Революционной в Геленджике произошло возгорание в парке аттракционов. Огонь охватил два навеса и одно нежилое здание, распространившись на площади 120 квадратных метров.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 19:19. Прибывшие на место экстренные службы оперативно приступили к тушению. Локализовать пламя удалось к 20:10, а спустя еще полчаса, в 20:40, пожар полностью ликвидировали.
В тушении возгорания участвовали 16 спасателей и пять единиц спецтехники от МЧС и РСЧС. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Специалисты ведомства сейчас устанавливают обстоятельства и причины возникновения огня.