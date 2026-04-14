На территории парка аттракционов в Геленджике произошел пожар

Огонь охватил 120 кв. м построек в парке аттракционов на набережной Геленджика.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 13 апреля на улице Революционной в Геленджике произошло возгорание в парке аттракционов. Огонь охватил два навеса и одно нежилое здание, распространившись на площади 120 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 19:19. Прибывшие на место экстренные службы оперативно приступили к тушению. Локализовать пламя удалось к 20:10, а спустя еще полчаса, в 20:40, пожар полностью ликвидировали.

В тушении возгорания участвовали 16 спасателей и пять единиц спецтехники от МЧС и РСЧС. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Специалисты ведомства сейчас устанавливают обстоятельства и причины возникновения огня.