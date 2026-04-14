«Большая часть денег шла ему»: В Подмосковье поймали организатора хищений у бойцов СВО

Ранее Life.ru писал, что суд в Петербурге арестовал Евгения Колесникова, обвиняемого в мошенничестве на 19 миллионов рублей под видом помощи бойцам СВО. Вместе с сообщником он похитил деньги у бизнесмена. Фигуранты убедили потерпевшего, что средства пойдут на гуманитарную помощь, но потратили их на свои нужды.