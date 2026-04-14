На Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС перешла на питание от дизель-генераторов на фоне отключения внешнего энергоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключено внешнее электроснабжение. Об этом во вторник сообщили на ЗАЭС.

По данным пресс-службы станции, в результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Линия «Днепровская» остается отключенной с 24 марта 2026 года. Питание станции осуществляется от резервных дизель-генераторов, все они работают в нормальном режиме. Ситуация находится под контролем.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали объект энергетической инфраструктуры на юге Запорожской области. В результате удара была повреждена часть оборудования.

В понедельник, 13 апреля, Минобороны сообщило, что объявленное пасхальное перемирие было многократно нарушено боевиками ВСУ. С субботы 11 апреля с 16:00 по 12 апреля боевики нарушили перемирие 6558 раз.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше