На Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключено внешнее электроснабжение. Об этом во вторник сообщили на ЗАЭС.
По данным пресс-службы станции, в результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Линия «Днепровская» остается отключенной с 24 марта 2026 года. Питание станции осуществляется от резервных дизель-генераторов, все они работают в нормальном режиме. Ситуация находится под контролем.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали объект энергетической инфраструктуры на юге Запорожской области. В результате удара была повреждена часть оборудования.
В понедельник, 13 апреля, Минобороны сообщило, что объявленное пасхальное перемирие было многократно нарушено боевиками ВСУ. С субботы 11 апреля с 16:00 по 12 апреля боевики нарушили перемирие 6558 раз.