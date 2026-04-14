В Самарской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

В Самарской области полицейские разыскивают трехлетнюю Луизу Ильц. Девочка ушла из дома в деревне Сухарь Матак 13 апреля около четырех часов дня. С тех пор ее никто не видел. К поискам в районе привлекли оперативников и участковых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.