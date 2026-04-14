В Самарской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

Жителей Самарской области просят помочь в поисках ребенка из деревни Сухарь Матак.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области полицейские разыскивают трехлетнюю Луизу Ильц. Девочка ушла из дома в деревне Сухарь Матак 13 апреля около четырех часов дня. С тех пор ее никто не видел. К поискам в районе привлекли оперативников и участковых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«На поиски ребенка в Исаклинском районе направили инспекторов по делам несовершеннолетних и сотрудников уголовного розыска. Мы просим людей быть внимательными и сообщать о любых данных. Любая деталь поможет найти девочку», — пояснили в ведомстве.

У девочки русые волосы и обычное телосложение Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Рост Луизы составляет 104 сантиметра. У нее русые волосы и обычное телосложение. В день исчезновения она была в белой майке, розовых штанах и розовых сапогах. Очевидцев просят звонить по телефонам 112 или 8 (846 54) 2−10−02. Информацию также примет дежурный офицер областной полиции.