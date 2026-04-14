Российские силы ПВО уничтожили за ночь 97 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 14 апреля 97 украинских беспилотников. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны.
Украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа российские военные ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областях, Республике Крым и акватории Азовского моря.
Ранее военнослужащий 115-й бригады ВСУ с позывным Мори сообщил, что Украина может остаться без части дронов из-за резкого роста цен на оптоволокно.
До этого российские воины сбили за выходные 1156 ударных дронов ВСУ самолетного типа. Противник пытался поразить объекты в Москве и Московской области, но все его попытки оказались тщетными.