Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 97 дронов ВСУ над регионами страны

Российские военные отбили атаку украинских беспилотников на регионы страны ночью 14 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 14 апреля 97 украинских беспилотников. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны.

Украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа российские военные ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областях, Республике Крым и акватории Азовского моря.

Ранее военнослужащий 115-й бригады ВСУ с позывным Мори сообщил, что Украина может остаться без части дронов из-за резкого роста цен на оптоволокно.

До этого российские воины сбили за выходные 1156 ударных дронов ВСУ самолетного типа. Противник пытался поразить объекты в Москве и Московской области, но все его попытки оказались тщетными.

