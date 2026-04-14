Пенсионерка погибла в пожаре в трехкомнатной квартире в Петербурге

Накануне, 13 апреля, в трехкомнатной квартире дома 97 на Пролетарской улице в Петербурге вспыхнул пожар. Огонь разгорелся на кухне на площади пяти квадратных метров. О несчастье стало известно благодаря соседям, которые вызвали экстренные службы, пишет 78.ru.
— В результате происшествия погибла 70-летняя женщина, — уточнил телеканал.
По информации журналистов, в квартире проживала пенсионерка. Прибывшие на место спасатели начали экстренно ее вытаскивать из окна. Но пострадавшая скончалась, отравившись угарным газом. Что стало причиной возникновения огня, пока неизвестно. Ситуацию осложняло еще то, что жилье было завалено различным хламом. Потушить возгорание удалось чуть более чем через час.