Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила 97 дронов над регионами России за ночь

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную ночную атаку. Как сообщили в Минобороны, в период с 20:00 13 апреля до 7:00 14 апреля дежурные расчёты перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников самолётного типа.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также над Республикой Крым и Азовским морем.

В результате налёта на Елец Липецкой области погибла женщина. Кроме того, пострадали ещё пять человек, четверых из них госпитализировали. Всем оказывают помощь.

