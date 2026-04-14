Отец приехал в гости к сыну и увидел страшное: его жестоко убили в собственном доме

Иркутский районный суд приговорил 38-летнего мужчину к 12 годам колонии строгого режима. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, всё случилось 4 сентября 2022 года. В садоводстве «Энергия» двое знакомых выпивали, как вдруг вспыхнула ссора. Осужденный сначала ударил хозяина дома твердым предметом по голове и руке, а потом схватил кухонный нож и нанес ему не меньше 15 ударов — в грудь, голову и другие части тела. Пострадавший скончался на месте.