Отец приехал в гости к сыну и увидел страшное: его жестоко убили в собственном доме

Иркутский районный суд приговорил 38-летнего мужчину к 12 годам колонии строгого режима. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, всё случилось 4 сентября 2022 года. В садоводстве «Энергия» двое знакомых выпивали, как вдруг вспыхнула ссора. Осужденный сначала ударил хозяина дома твердым предметом по голове и руке, а потом схватил кухонный нож и нанес ему не меньше 15 ударов — в грудь, голову и другие части тела. Пострадавший скончался на месте.
— После этого мужчина угнал «Тойоту Спринтер Кариб» погибшего и катался на ней по Иркутску и району. На следующий день он вернулся в садоводство. Там его задержали полицейские, которых вызвал отец погибшего. Он приехал в гости к сыну, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Суд присяжных признал его виновным в убийстве и угоне. Кроме срока, осужденный выплатит 2,7 миллиона рублей родственникам погибшего в качестве компенсации морального вреда.