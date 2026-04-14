Грузовик врезался в поезд на железнодорожном переезде в Приморье

Авария произошла на перегоне между станциями «Амурский Залив» и «Надеждинская».

Источник: Комсомольская правда

В Приморье водитель локомотива протаранил фуру на переезде. Авария случилась сегодня ночью, в 4:30, на перегоне между станциями «Амурский Залив» и «Надеждинская». Подробнее — в материале «КП — Владивосток».

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, машинист грузового поезда заметил нарушителя и ударил по экстренным тормозам, но дистанции не хватило — столкновения избежать не удалось. К счастью, люди не пострадали, однако локомотив получил механические повреждения. При этом движение пассажирских составов на участке не прерывалось — всё идет по графику.

«Сегодня в 4:30 на железнодорожном переезде на перегоне Амурский Залив — Надеждинская Дальневосточной железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом», — сообщили в пресс-службе.

В железнодорожной компании вновь призвали водителей не выезжать на переезд при мигающих сигналах — цена ошибки на путях слишком высока.