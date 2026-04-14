Грузовик врезался в поезд на железнодорожном переезде в Приморье

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, машинист грузового поезда заметил нарушителя и ударил по экстренным тормозам, но дистанции не хватило — столкновения избежать не удалось. К счастью, люди не пострадали, однако локомотив получил механические повреждения. При этом движение пассажирских составов на участке не прерывалось — всё идет по графику.