Две домашние собаки напали на мальчика с питомцем в Новом Владивостоке

11 апреля 2026 года в посёлке Зима Южная Надеждинского района Приморья две собаки, выпущенные с территории частного домовладения на самовыгул, напали на девятилетнего мальчика, который выгуливал своего питомца, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Информацию об инциденте распространили в социальных сетях, на публикацию обратила внимание прокуратура и организовала процессуальную проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются. Проверка остаётся на контроле надзорного органа.

В публикации сообщалось, что мальчик выгуливал маленькую собачку на поводке во дворе ЖК «Формат». Две собаки, предположительно породы акита-ину, прибежали из соседнего частного сектора и напали на них. В ситуацию вмешался очевидец — мужчина выбежал из автомобиля и отогнал агрессивных животных.

Напоминаем, во Владивостоке уже были прецеденты с конфискацией агрессивных собак, нападавших на людей при попустительстве хозяев.

Сам по себе самовыгул животных является административным нарушением, которое карается штрафом даже в ситуациях, когда нападений собак на людей удалось избежать. А с 1 апреля 2025 года оштрафовать приморцев могут и за пребывание собак в зонах общего пользования многоквартирных домов без сопровождения хозяина.