Землетрясение 5,7 произошло в Неваде — толчки зафиксированы ночью

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в американском штате Невада. Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 01:29 по местному времени в 20,4 километра к юго-востоку от города Силвер-Спрингс. Очаг залегал на глубине около 10 километров.
Первоначально магнитуда оценивалась в 5,5, однако позднее показатель был повышен до 5,7.
Информация о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступала.
На этом фоне сейсмическая активность фиксируется и в России. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, 11 апреля в 16:29 местного времени зарегистрировано землетрясение на территории Междуреченского муниципального округа.
Эпицентр находился на координатах 53,17 северной широты и 88,84 восточной долготы. Магнитуда составила 2,8, интенсивность — 3,1 балла по шкале MSK-64. Событие носило естественный характер и не представляло угрозы для населения и инфраструктуры.
