Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение 5,7 произошло в Неваде — толчки зафиксированы ночью

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в американском штате Невада. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 01:29 по местному времени в 20,4 километра к юго-востоку от города Силвер-Спрингс. Очаг залегал на глубине около 10 километров.

Первоначально магнитуда оценивалась в 5,5, однако позднее показатель был повышен до 5,7.

Информация о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступала.

На этом фоне сейсмическая активность фиксируется и в России. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, 11 апреля в 16:29 местного времени зарегистрировано землетрясение на территории Междуреченского муниципального округа.

Эпицентр находился на координатах 53,17 северной широты и 88,84 восточной долготы. Магнитуда составила 2,8, интенсивность — 3,1 балла по шкале MSK-64. Событие носило естественный характер и не представляло угрозы для населения и инфраструктуры.

Читайте также: Подсыпал снотворное и насиловал взаперти: 2 года ада у «доброго» дедушки из Якутска.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше