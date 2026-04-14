После звонка «бывшей коллеги» челябинка потеряла более 10 миллионов рублей

В Челябинске 68-летней жительница потеряла более 10 миллионов рублей после звонка якобы коллеги с бывшего места работы, которая сообщила об утечке информации. Как так вышло, рассказали полицейские.

Источник: Pchela.News

«Коллега» сказала женщине, что скоро с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов. И действительно, спустя какое-то время ей позвонил работник силовых структур, сообщил о пресечении попытки перевода денег в поддержку недружественной страны. Чтобы обезопасить средства, пенсионерке порекомендовали передать их доверенному человеку.

— Ничего не заподозрив, потерпевшая сняла со своего счёта личные сбережения в размере 8,5 миллиона рублей, а затем, оформив кредит на сумму 1,5 миллиона, обналичила его и передала денежные средства курьеру, — рассказали полицейские. — Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Недавно Калининский районный суд Челябинска приговорил к трём годам колонии общего режима 50-летнего бывшего бухгалтера компании «Графит Сервис». Женщину признали виновной в хищении у работодателя около 5 миллионов рублей.