Суд нашел нарушения в организации застройки «квартала мойщиков» в Воронеже

Арбитражный суд Воронежской области признал незаконным постановление мэрии областного центра об организации торгов на право комплексного развития территории (КРТ) в так называемом «квартале мойщиков». Аукцион на право сноса почти 70 жилых домов и стройки на их месте минимум 200 тысяч «квадратов» нового жилья прошел еще более года назад. Затраты на весь проект застройщик-победитель оценил в 25 миллиардов рублей. Теперь торги могут отменить: от решения дела о незаконности организации зависит спор о недействительности самого аукциона.
С исками к мэрии Воронежа о признании ненормативным постановления о старте торгов на застройку 12,5 гектара в так называемом «квартале мойщиков», ограниченном улицами Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Бурденко и переулком Здоровья, в феврале 2025 года обратилась структура местной ГК «Еврострой» ООО специализированный застройщик «Градстрой».
Речь идет об одном из крупнейших строительных проектов в городе. В «квартале мойщиков» до конца 2036 года нужно расселить 68 малоэтажных домов (из них только 22 признаны аварийными), снести школу и детсад, а взамен построить почти 200 тысяч «квадратов» жилья и два детсада на 150 мест каждый, а также спроектировать новую школу на тысячу учеников.
На это КРТ претендовали несколько крупнейших застройщиков. Победителя мэрия определила 31 января 2025 года. Им стал «Выбор» экс-депутата облдумы Александра Цыбаня (в торгах участвовала его структура ООО СЗ «Выбор-ЮГ»), предложивший за право реализации проекта 108,1 миллиона рублей вместо начальных 102,9 миллиона. Инвестиции застройщик оценивал в 25 миллиардов рублей, включая шесть миллиардов только на расселение.
В конкурсе участвовал и Домостроительный комбинат (контролируется семьей бывшего воронежского сенатора Сергея Лукина) — его структура ООО СЗ «Ремстрой» не стала поднимать начальную цену.
«Еврострой» (как считается на рынке, связан с депутатом облдумы Михаилом Гусевым, по ЕГРЮЛ он в юрлицах ГК не участвует с 2022 года) также претендовал на лот, но его компанию «Градстрой» не допустили до участия в аукционе. Как следует из документации, не смог подтвердить необходимый опыт участия в аналогичных проектах: по требованию властей нужно было представить от этого и аффилированных юрлиц копии разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в объемах не менее 50 процентов от предусмотренных КРТ параметров.
«Градстрой» сначала пожаловался на действия мэрии в воронежское управление Федеральной антимонопольной службы, но ведомство нарушений не усмотрело. После этого компания пошла в суд.
Тот спустя почти год после начала разбирательства признал недействительным постановление мэрии в части именно требований по объемам подтвержденной застройки. Решение в законную силу не вступило. В мэрии рассказали «РГ», что пока к ним документация из суда не поступала, поэтому говорить об обжаловании рано.
Окончания этого процесса ждет еще одно разбирательство, в котором «Градстрой» в качестве ответчиков привлек не только администрацию Воронежа, но также городское управление строительной политики и «Выбор-Юг». Здесь компания требует уже признать недействительным сам аукцион. Это дело пока не возобновлено.
Мэр Сергей Петрин в феврале 2026 года рассказывал, что никаких ограничений для КРТ в «квартале мойщиков» нет. Проект планировки территории на стадии утверждения, параллельно корректируется генплан города. По словам градоначальника, «Выбор» уже начал выкупать у жильцов квартиры под расселение. По данным самой компании, в процессе уже более 80 семей.
Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отметила, что пока не приняты окончательные решения по всем спорам, заключенный договор о КРТ остается в силе, все права и обязанности сторон сохраняются.
— Даже если решение о признании фактов нарушений устоит в вышестоящих инстанциях, а в другом споре суд согласится признать торги недействительными, некий объем работ застройщик уже выполнит. И это придется учитывать при проведении нового аукциона. При этом никто не может запретить «Выбору» участвовать в новой процедуре, а это с достаточно высокой долей вероятности приведет к тому, что договор о КРТ вновь будет заключен с ним, — добавила эксперт.
Между тем.
Структура «Евростроя» ООО СЗ «КРТ-1» займется застройкой 17,9 гектара в Тамбове. Компания стала единственным участником торгов и получила право на КРТ за 260,1 миллиона рублей.
До 31 декабря 2032 года здесь нужно построить 16 семиэтажных и десять девятиэтажных домов, четыре котельные, коммунальные сети, парковки и пешеходные дорожки, а также благоустроить придомовые территории. Общая площадь жилья должна превышать 80 тысяч «квадратов». Инвестиции в проект пока не раскрываются.
Это первый этап застройки микрорайона «Волжский». Всего освоить здесь предстоит 47,3 гектара. Параметры следующих этапов пока не определены: власти рассчитывали сформировать их после успешной реализации первой очереди, исходя из рыночной ситуации и оценки рисков.
Инвестора на первый этап власти нашли со второго раза. Первые торги с аналогичными условиями в феврале интереса ни у кого не вызвали. В ноябре 2025 года проходил еще один аукцион, тогда за право КРТ 2,8 га (включая несколько участков из нынешнего проекта) предлагалось заплатить 445,9 миллиона рублей.
Для повышения привлекательности площадки регион также вкладывается в строительство социальной инфраструктуры. В частности, идет поиск подрядчика на стройку детсада на 250 мест. Начальная цена контракта составляет 479,3 миллиона рублей.
Тем временем.
Группы компаний «Развитие» и BM Group, а также администрация города Бутурлиновка прекратили суды о КРТ 3,4 гектара в Воронежской области. Аукцион на застройку выиграла BM Group, пообещав вложить 2,1 миллиарда рублей в стройку домов средней этажности на 500 квартир. «Развитие» к участию не допустили, ГК потребовала признать торги недействительными. В феврале стороны вышли на мировое соглашение с отказом от любых исков как сейчас, так и в будущем.