Акция «Красная Гвоздика» продлится до 22 июня

Хабаровский край присоединился к всероссийской акции «Красная гвоздика». Любой желающий может присоединиться к акции и приобрести значок с изображением красной гвоздики. Хабаровск является центральной площадкой проведения акции в регионе — 1, 9 и 21 мая, 21 и 22 июня Волонтеры Победы пройдут от площади имени Ленина до Комсомольской площади.
Денежные средства от реализации значков поступают в благотворительный фонд «Память поколений» и направляются для оказания помощи ветеранам боевых действий.
«Красная гвоздика — памятный символ нашей общей помощи ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий. Надевая значок “Красная гвоздика” в памятные даты, жители страны выражают свою благодарность ныне живущим ветеранам и сохраняют память о погибших», — сообщили в комитете по делам молодежи правительства края.