Гусев раскрыл подробности отражения ночной атаки БПЛА на Воронеж и область

Ночью и утром 14 апреля в небе над Воронежской областью отразили атаку БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
Силы ПВО ликвидировали 14 беспилотников в одном городе и трёх районах области. Люди не пострадали, последствий на земле нет.
Беспилотная опасность, объявленная в 1:21, сохраняется на момент публикации. Ночью удар БПЛА угрожал Воронежу и Острогожскому району.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.