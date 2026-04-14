Ранним утром 14 апреля в Воронеже завыли сирены

Утром 14 апреля в Воронеже объявляли тревогу из-за угрозы прямого удара беспилотников. Губернатор Александр Гусев в 6:52 сообщил о работе систем оповещения в столице Черноземья, призвав горожан немедленно укрыться в помещениях и отойти от окон, пока силы ПВО отражали атаку.
В 7:50 режим прямой угрозы удара в Воронеже был официально отменен, однако общий режим опасности атаки БПЛА на территории региона продолжает действовать с 1:21 ночи вторника.
Кстати, прямой удар сначала угрожал Острогожскому району — там сирены завыли в 3:32, а об отбое сообщили спустя два часа — в 5:33.
Власти призывают жителей не терять бдительности, напоминают о запрете приближаться к обломкам дронов и просят сообщать о любых подозрительных объектах по номеру 112.
