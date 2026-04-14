Маньяк из Тольятти Рыльков не смог добиться компенсации от государства

Печально известный «потрошитель» из Тольятти Олег Рыльков снова стал участником судебного заседания, но на этот раз иск подал он. Маньяк, который изнасиловал более 35 детей и убил как минимум девять человек, отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин».
Рыльков потребовал компенсации морального ущерба с государства. Иск поступил в суд Самары в феврале 2026 года. В нем маньяк упоминал статьи Уголовного кодекса, в которых его обвиняли, но потом оправдали. На основании этого он хотел получить 300 тысяч рублей.
Рыльков участвовал в судебном заседании в формате ВКС. Суд отметил, что наказание, которое отбывает маньяк, связано с другими статьями, и отказал в иске.
Рыльков наводил страх на Тольятти еще в 90-е, но полный список его преступлений может дополняться. В 2019 году он признался в новых убийствах, а потом попытался выйти на свободу, но безрезультатно. В 2021 году Рыльков заявил, что убил 64-летнюю пенсионерку в 1994 году.