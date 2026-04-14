Супруга пропавшего героя РФ Асылзханова отвергла потерю памяти — дело об убийстве

Герой России Алексей Асылханов пропал в городе Юрге Кемеровской области, сообщает РИА Новости. По факту его исчезновения региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об убийстве.

По данным агентства, мужчина ушел из дома 3 апреля и с тех пор не вернулся. На связь он не выходил, на работе не появлялся.

Супруга пропавшего Валерия Асылханова заявила, что не считает возможной версию с потерей памяти. По ее словам, подобных проблем у мужа не было.

Следственные органы Кемеровской области начали проверку обстоятельств исчезновения. Расследование ведется в рамках уголовного дела, другие детали не раскрываются.

Алексей Асылханов участвовал в специальной военной операции с ноября 2022 года, служил в разведывательной роте. В декабре 2024 года ему вручили звание Героя России — награду передал президент РФ Владимир Путин. На тот момент на счету военнослужащего было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

Во время одного из боевых эпизодов он выявил скрытое выдвижение подразделений противника к позициям российских войск. Оценив обстановку, передал данные своим силам и вступил в бой, удерживая противника до подхода подкрепления.

