СК завершил расследование 966 дел в отношении военнослужащих ВСУ

«В настоящее время завершено расследование 966 уголовных дел, фигурантами которых стали 1 280 лиц. Среди них — не только украинские военнослужащие, но и командный состав, а также наёмники из других государств», — уточняет главк.
В СК уточнили, что по этим делам уже вынесено более 1 100 приговоров. Часть осуждённых получила пожизненные сроки лишения свободы. В ведомстве подчеркнули, что работа по расследованию подобных преступлений продолжается.
Ранее СК завершил следствие по делу командира ВСУ, причастного к гибели военкора Анны Прокофьевой. Журналистка погибла 26 марта 2025 года в Белгородской области. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Анну Прокофьеву, а также военкора газеты «Известия» Александра Федорчака.
