Директора Института космических технологий СО РАН отправили под домашний арест

В Красноярске суд избрал меру пресечения руководителю Института космических технологий Николаю Тестоедову, обвиняемому в мошенничестве.

Источник: "Российская газета"

В Красноярске суд избрал меру пресечения руководителю Института космических технологий Николаю Тестоедову, обвиняемому в мошенничестве.

Директор института, входящего в структуру Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН ранее руководил другим известным учреждением — АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева.

Тестоедову инкриминируют преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК России, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края. Речь идет об особо крупном мошенничестве или аналогичном преступлении, совершенном организованной группой.

Центральный районный суд Красноярска отправил фигуранта под домашний арест до 7 июня.

Информации относительно подробностей обвинения, предъявленного директору, пока нет.