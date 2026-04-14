Директора Института космических технологий СО РАН отправили под домашний арест

В Красноярске суд избрал меру пресечения руководителю Института космических технологий Николаю Тестоедову, обвиняемому в мошенничестве.
Директор института, входящего в структуру Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН ранее руководил другим известным учреждением — АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева.
Тестоедову инкриминируют преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК России, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края. Речь идет об особо крупном мошенничестве или аналогичном преступлении, совершенном организованной группой.
Центральный районный суд Красноярска отправил фигуранта под домашний арест до 7 июня.
Информации относительно подробностей обвинения, предъявленного директору, пока нет.