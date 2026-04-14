Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над Воронежской областью сбили 14 дронов

В Воронежской области минувшей ночью и утром силы ПВО обнаружили и уничтожили 14 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Отмена непосредственной угрозы атаки БПЛА в Воронеже! Минувшей ночью и утром дежурными силами ПВО в одном городе и трёх районах области были обнаружены и уничтожены 14 БПЛА», — информирует глава региона.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Угрозу удалось своевременно нейтрализовать. Режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать на всей территории области. Жителям рекомендовано сохранять бдительность.

А в результате налёта на Елец Липецкой области погибла женщина. Кроме того, пострадали ещё пять человек, четверых из них госпитализировали. Всем оказывают помощь.

