Ночью над Воронежской областью сбили 14 дронов

«Отмена непосредственной угрозы атаки БПЛА в Воронеже! Минувшей ночью и утром дежурными силами ПВО в одном городе и трёх районах области были обнаружены и уничтожены 14 БПЛА», — информирует глава региона.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Угрозу удалось своевременно нейтрализовать. Режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать на всей территории области. Жителям рекомендовано сохранять бдительность.
А в результате налёта на Елец Липецкой области погибла женщина. Кроме того, пострадали ещё пять человек, четверых из них госпитализировали. Всем оказывают помощь.
