Омичка сбежала от знакомого через окно, украв у него золото и тенге

Женщина похитила у своего знакомого два золотых кольца и иностранные деньги. Сообщение о краже поступило в ОМВД России по Азовскому району от 61‑летнего жителя аула Сегизбай. Сумму ущерба мужчина оценил в 40 000 рублей и 24 200 тенге. Всё похищенное имущество было возвращено законному владельцу.
Выяснилось, что накануне потерпевшему позвонила 44‑летняя знакомая, которая захотела у него погостить. Сельчанин съездил за женщиной в областной центр и привёз её к себе домой. Наутро он занялся хозяйственными делами во дворе, а вернувшись в жилище, увидел открытое окно и обнаружил пропажу вещей.
«Оперативники задержали подозреваемую по адресу её проживания в Омске. По словам женщины, преступный умысел у неё возник после употребления спиртного. Взяв ювелирные украшения и тенге из шкафа, она, чтобы хозяин её не увидел, вышла в окно, вызвала такси и уехала в город», — уточнили в пресс‑службе регионального УМВД.