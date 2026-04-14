Пропавший в Кузбассе Герой России садился в неизвестное авто в день исчезновения

Напомним, 23-летний рядовой ушёл из дома в городе Юрга 3 апреля и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» подключились к поискам. Алексей Асылханов — известный участник СВО. Он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и множество живой силы противника. Золотую Звезду Героя он получил в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс и стал педагогом в техникуме.