Жителя Дагестана осудят за гибель 4 человек под Волгоградом

Трагедия произошла 15 августа 2025 года. Обвиняемый, управляя грузовым автомобилем марки Mercedes-Benz, двигался по федеральной автомобильной дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград». В районе села Антиповка Камышинского района Волгоградской области грузовик столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Hyundai Solaris. Водитель легковушки, а также трое пассажиров — студенты региональных вузов в возрасте от 19-ти до 23-х лет, от полученных травм скончались на месте.