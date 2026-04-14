Свердловские приставы ищут отца с долгом больше 1 млн рублей по алиментам

В Свердловской области судебные приставы ищут 50-летнего Каюмова Вячеслава, который накопил больше 1 миллиона рублей долга на содержание своей несовершеннолетней дочери. Мужчина уклоняется от уплаты алиментов, в связи с чем его объявили в исполнительный розыск.
— В исполнительном розыске находится злостный неплательщик алиментов Каюмов Вячеслав Талхович. Разыскивают Вячеслава судебные приставы — исполнители Межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и розыска детей, — пояснили в пресс-службе свердловского ГУФССП.
В ведомстве свердловчан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении уральца, попросили сообщить об этом по телефону межрайонного отделения по розыску должников: