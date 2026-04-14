Мирошник: Двое россиян погибли от ударов ВСУ в пасхальное перемирие

— Не удалось избежать пострадавших в период пасхального перемирия (…) В городе Льгове Курской области от атаки беспилотника пострадал годовалый мальчик и двое взрослых. В Запорожской области из-за атак БПЛА два мирных жителя погибли, шесть получили ранения, — заявил Мирошник в беседе с ТАСС.