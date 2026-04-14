Мирошник: Двое россиян погибли от ударов ВСУ в пасхальное перемирие

Двое мирные россиян погибли в период пасхального перемирия, нарушенного украинской армией, еще девять человек пострадали. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
— Не удалось избежать пострадавших в период пасхального перемирия (…) В городе Льгове Курской области от атаки беспилотника пострадал годовалый мальчик и двое взрослых. В Запорожской области из-за атак БПЛА два мирных жителя погибли, шесть получили ранения, — заявил Мирошник в беседе с ТАСС.
Министерство обороны РФ зафиксировало 6558 нарушений режима пасхального перемирия со стороны Украины. За это время украинский беспилотник повредил АЗС «Роснефть» в Курской области. Помимо этого, за этот период силы ПВО уничтожили 11 БПЛА вне зоны проведения спецоперации над Курской и Белгородской областями.
За ночь 14 апреля силы противовоздушной обороны ликвидировали 97 украинских беспилотников над российскими регионами.