Мирошник: Двое россиян погибли от ударов ВСУ в пасхальное перемирие

Двое мирные россиян погибли в период пасхального перемирия, нарушенного украинской армией, еще девять человек пострадали. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

— Не удалось избежать пострадавших в период пасхального перемирия (…) В городе Льгове Курской области от атаки беспилотника пострадал годовалый мальчик и двое взрослых. В Запорожской области из-за атак БПЛА два мирных жителя погибли, шесть получили ранения, — заявил Мирошник в беседе с ТАСС.

Министерство обороны РФ зафиксировало 6558 нарушений режима пасхального перемирия со стороны Украины. За это время украинский беспилотник повредил АЗС «Роснефть» в Курской области. Помимо этого, за этот период силы ПВО уничтожили 11 БПЛА вне зоны проведения спецоперации над Курской и Белгородской областями.

За ночь 14 апреля силы противовоздушной обороны ликвидировали 97 украинских беспилотников над российскими регионами.

Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше