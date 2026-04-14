Суд оправдал свердловчанина, обвиненного в убийстве незнакомца с одного удара

Суд оправдал свердловчанина, которого обвиняли в убийстве незнакомца.

Источник: Комсомольская правда

Пригородный районный суд Свердловской области оправдал Ярослава, которого обвинили в убийстве незнакомца с одного удара.

По версии обвинения, в конце августа 2022 года мужчина находился в селе Николо-Павловское. Будучи пьяным, он поссорился с местным жителем и ударил его кулаком по голове.

— От этого удара потерпевший упал на траву и спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ярослава обвинили в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Однако коллегия присяжных заседателей, изучив материалы дела, пришла к выводу, что событие преступления не установлено. Вердиктом присяжных Ярослав оправдан.