Суд оправдал свердловчанина, обвиненного в убийстве незнакомца с одного удара

Пригородный районный суд Свердловской области оправдал Ярослава, которого обвинили в убийстве незнакомца с одного удара.
По версии обвинения, в конце августа 2022 года мужчина находился в селе Николо-Павловское. Будучи пьяным, он поссорился с местным жителем и ударил его кулаком по голове.
— От этого удара потерпевший упал на траву и спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ярослава обвинили в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Однако коллегия присяжных заседателей, изучив материалы дела, пришла к выводу, что событие преступления не установлено. Вердиктом присяжных Ярослав оправдан.