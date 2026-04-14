Военные прокомментировали уничтожение 14 БПЛА над Воронежской областью

14 украинских БПЛА, уничтоженных в небе над Воронежской областью ночью и утром 14 апреля, были самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее глава региона Александр Гусев рассказал, что беспилотники уничтожили в одном городе и трёх районах. Опасность атаки отменили в регионе в 8:51 14 апреля.
По информации военного ведомства, за прошедшую ночь над территорией России перехватили и уничтожили 97 БПЛА. В числе регионов, где была отражена атака, указаны Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Ростовская и Тульская области, а также Республика Крым и акватория Азовского моря.
