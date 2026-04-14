МАГАТЭ: Запорожская АЭС полностью лишилась внешнего электропитания

НА ЗАЭС из-за отключения внешнего питания включились аварийные дизель-генераторы.

Источник: Комсомольская правда

Запорожская АЭС полностью утратила внешнее электрическое питание. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Сегодня утром на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины в 13-й раз за время военного конфликта произошло полное отключение внешнего электроснабжения после обрыва последней оставшейся внешней линии электропередачи», — указано в сообщении.

В организации уточнили, что аварийные дизель-генераторы станции немедленно включились и обеспечили питание ключевых систем безопасности. Постоянная группа МАГАТЭ на объекте ведет тщательный мониторинг ситуации.

