МАГАТЭ: Запорожская АЭС полностью лишилась внешнего электропитания

Запорожская АЭС полностью утратила внешнее электрическое питание. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Сегодня утром на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины в 13-й раз за время военного конфликта произошло полное отключение внешнего электроснабжения после обрыва последней оставшейся внешней линии электропередачи», — указано в сообщении.
В организации уточнили, что аварийные дизель-генераторы станции немедленно включились и обеспечили питание ключевых систем безопасности. Постоянная группа МАГАТЭ на объекте ведет тщательный мониторинг ситуации.
