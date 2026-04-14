Водитель легковушки сбил лося на автодороге в Пермском крае, погибли оба

На автодороге Полазна — Чусовой водитель легкового автомобиля сбил лося, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли оба, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Авария произошла вечером 12 апреля. Со стороны Чусового в направлении Перми двигался автомобиль «Лада Калина» под управлением водителя 1984 года рождения. По предварительным данным, на 77-м километре автодороги водитель совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. Из-за столкновения автомобиль съехал в кювет.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте ДТП, 4 пассажира пострадали, 2 из которых несовершеннолетние 2015 года рождения и 2018 года рождения, пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, животное погибло на месте автоаварии», — рассказали perm.aif.ru в краевом МВД.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.