Водитель легковушки сбил лося на автодороге в Пермском крае, погибли оба

Авария произошла вечером 12 апреля. Со стороны Чусового в направлении Перми двигался автомобиль «Лада Калина» под управлением водителя 1984 года рождения. По предварительным данным, на 77-м километре автодороги водитель совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. Из-за столкновения автомобиль съехал в кювет.