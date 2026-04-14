В Башкирии за сутки река Нугуш поднялась на 127 см, а Уршак — на 110 см

В Башкирии уровень Белой у Монумента Дружбы снизился на 7 см.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за последние сутки резко поднялся уровень воды в двух реках. В Мелеузовском районе в деревне Нижнеаташево река Нугуш поднялась на 127 сантиметров, достигнув отметки 207 сантиметров (пойма начинается с 410). В Давлекановском районе у села Камчалытамак река Уршак прибавила 110 сантиметров и составляет сейчас 280 сантиметров при неблагоприятном уровне 672.

А вот Белая постепенно идет на спад. У Монумента Дружбы уровень упал на 7 сантиметров, составив 448 сантиметров (пойма — с 600). О паводковой ситуации рассказал руководитель госкомитета по ЧС Кирилл Первов. За минувшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 24 сообщения о весеннем половодье.

Ограничения движения сохраняются на шести участках дорог — в Белорецком, Чишминском, Янаульском районах и в Уфе. Подтопленными остаются четыре моста в Бакалинском, Бижбулякском, Бураевском и Стерлитамакском районах. Вода также подтопила 52 приусадебных участка в Уфе — в СНТ «Козарез», «Альбатрос» и «Озон». До жилых домов паводок пока не добрался.