На Среднем Урале предотвратили поставку в детсады и школы небезопасного мяса

Полуфабрикаты якобы изготавливала фирма в Березовском специально для детей, но при этом использовалось сырье неизвестного происхождения, включая печень и жилованную говядину, пишет «ФедералПресс». Далее эта продукция поступала на другое местное предприятие, а потом снова возвращалась производителю. И так несколько раз.
При этом в какой-то момент срок годности увеличился аж на девять месяцев: вместо мая 2026 года на упаковке значился февраль 2027-го. И уже с обновленной маркировкой мясные полуфабрикаты оказались в Полевском в компании, которая занимается производством и оптово-розничной продажей мяса.
Все документы на эту партию Россельхознадзор аннулировал, в детские сады и школы разослал письма об изъятии продукции из оборота. Ветеринарный врач, который участвовал в схеме, получил предупреждение, а у березовских компаний отозвали регистрацию в государственной электронной системе в области ветеринарного контроля. Кроме этого, все материалы переданы в полицию и Следственный комитет для проверки.