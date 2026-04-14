MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в Ливане

Газета 9 апреля The Wall Street Journal сообщила, что власти Израиля остались недовольны не только решением о прекращении огня между США и Ираном, но и тем, что Тель-Авив был поставлен перед фактом перемирия. Вместе с тем источник издания уточнил, что Нетаньяху дал свое согласие Трампу на участие в мирном соглашении.