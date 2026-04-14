В Пермском крае трое подростков избили сверстника арматурой

Подростки в Кудымкаре избили сверстника арматурой, «Парма-новости».
Инцидент произошёл 11 апреля в районе железного моста Любви в столице Коми-Пермяцкого округа. «Парма-новости» описали видео, которое прислали в редакцию: трое молодых людей стоят со складной дубинкой, железным прутом и бутылкой. Четвёртый сидит на корточках и держится за разбитую голову — из-под пальцев течёт кровь.
Конфликт остановили прохожие. Один из нападавших заявил, что они сделали то, что хотели, а что будет дальше — увидим. По их словам, пострадавший сам спровоцировал их нецензурной бранью.
В полиции сообщили, что 17-летний подросток обратился за медпомощью с ушибленной раной головы и ушибами на руке. После осмотра ему назначили амбулаторное лечение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Максимальное наказание — два года лишения свободы. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.