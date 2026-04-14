Кража на 2,2 млн: в Волгограде задержали подрядчиков за хищение электродов

В Красноармейском районе Волгограда раскрыли крупную кражу со склада. Двое подрядчиков вывезли электроды на 2,2 млн рублей и успели сбыть их третьему лицу. Теперь им грозит реальный срок, а суд уже избрал меру пресечения — заключение под стражу.
История началась с заявления 56-летнего руководителя строительной компании. Фирма работает с промышленными объектами для нефтегазовой отрасли. В период с 16 февраля по 17 марта неизвестные проникли в складское помещение и похитили товарно-материальные ценности — 2540 упаковок электродов. Ущерб составил около 2,2 млн рублей.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия и быстро вышли на след подозреваемых. Ими оказались 37- и 30-летние мужчины, которые как раз работали подрядчиками в этой организации. Знание территории и режима охраны сыграло против них: полицейские собрали достаточно доказательств для задержания.
Подозреваемые сознались в содеянном. Они пояснили, что грузили похищенный товар в служебный автомобиль, вывозили за территорию предприятия, а затем сбывали третьему лицу. Полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.
Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается: оперативники устанавливают личность скупщика и пути сбыта похищенного.
Ранее сообщалось, что осуждена риелтор за махинации с бюджетными деньгами.